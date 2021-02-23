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ЕНП: Новые демократические выборы могут быть выходом
23.02.2021 19:46
Европейская народная партия откликнулась на арест лидера "Единого национального движения" Ники Мелия, Как говорится в заявлении партии в Twitter, вторжение в головной офис оппозиционной партии является нападением на демократию страны.
В заявлении отмечается, что новые демократические выборы могут быть выходом из ситуации.
«Арест Ники Мелия и вторжение в головной офис крупнейшей оппозиционной партии - это нападение на демократию Грузии.
Преследования оппонентов должны быть прекращены, необходима немедленная деэскалация и возобновление политического диалога. Новые демократические выборы могут быть выходом", - отмечается в заявлении партии.
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