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ЕНП: Новые демократические выборы могут быть выходом


23.02.2021   19:46


Европейская народная партия откликнулась на арест лидера "Единого национального движения" Ники Мелия, Как говорится в заявлении партии в Twitter, вторжение в головной офис оппозиционной партии является нападением на демократию страны.

В заявлении отмечается, что новые демократические выборы могут быть выходом из ситуации.

«Арест Ники Мелия и вторжение в головной офис крупнейшей оппозиционной партии - это нападение на демократию Грузии.

Преследования оппонентов должны быть прекращены, необходима немедленная деэскалация и возобновление политического диалога. Новые демократические выборы могут быть выходом", - отмечается в заявлении партии.

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