

Ян Келли: Все друзья грузинской демократии должны собраться

23.02.2021 20:42





Бывший посол США в Грузии Ян Келли откликнулся в социальной сети на арест председателя "Единого национального движения" Ники Мелия.



Келли написал в микроблоге Twitter, что облегчение нынешней ситуации зависит от правительства Грузии.



«Все друзья грузинской демократии должны собраться вокруг тех, кто сейчас ее поддерживает. Правительство должно разрядить ситуацию и немедленно освободить Мелия», - написал Ян Келли.



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