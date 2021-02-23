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Ян Келли: Все друзья грузинской демократии должны собраться
23.02.2021 20:42
Бывший посол США в Грузии Ян Келли откликнулся в социальной сети на арест председателя "Единого национального движения" Ники Мелия.
Келли написал в микроблоге Twitter, что облегчение нынешней ситуации зависит от правительства Грузии.
«Все друзья грузинской демократии должны собраться вокруг тех, кто сейчас ее поддерживает. Правительство должно разрядить ситуацию и немедленно освободить Мелия», - написал Ян Келли.
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