

Гарибашвили призывает все политические силы к диалогу

23.02.2021 21:27





Сегодня, когда был исполнен закон и государство поднялось на свою вершину, я хотел бы призвать все политические силы, которым дорога страна, открыть настоящий диалог, говорить не о том, что нас разделяет, а о том, что должно объединить нас», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава правительства отметил, что на фоне стоящих перед страной вызовов, настало время диалога, а не конфронтации.



«На фоне стоящих перед страной вызовов, настало время для диалога, а не противостояния. Я предлагаю всем здравомыслящим оппозиционным силам войти в парламент и использовать законодательный орган страны как главную платформу для дискуссии. Как я отметил вчера, мы готовы к настоящему диалогу в любое время и в любом формате. Вместе мы позаботимся об укреплении нашей государственности и независимости, дальнейшем укреплении демократической системы, преодолении экономических и социальных проблем, интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО. Нашей родине нельзя терять время. Сегодня не время для раскола, а время для объединения», — заявил премьер.



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