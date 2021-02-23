

Глава МИД Дании призвал ГМ и ЕНД сесть за стол переговоров

23.02.2021 21:28





Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод комментирует задержание лидера «Единого национального движения» Ники Мелия.



По словам политика, в сложившихся обстоятельствах стороны должны сесть за стол переговоров.



«Я глубоко обеспокоен углубляющимся политическим кризисом в связи с арестом оппозиционного лидеры Ники Мелия в Грузии сегодня. Острая необходимость в том, чтобы все стороны действовали сдержанно и ответственно и вступили в политический диалог», — написал Кофод в Twitter.





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