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Глава МИД Дании призвал ГМ и ЕНД сесть за стол переговоров
23.02.2021 21:28
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод комментирует задержание лидера «Единого национального движения» Ники Мелия.
По словам политика, в сложившихся обстоятельствах стороны должны сесть за стол переговоров.
«Я глубоко обеспокоен углубляющимся политическим кризисом в связи с арестом оппозиционного лидеры Ники Мелия в Грузии сегодня. Острая необходимость в том, чтобы все стороны действовали сдержанно и ответственно и вступили в политический диалог», — написал Кофод в Twitter.
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