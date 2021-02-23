

Удумашвили: Мы готовы сесть за стол диалога, но на одной стороне должен сидеть Ника Мелия

23.02.2021 21:30





Член "Единого национального движения" Заал Удумашвили откликнулся на заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили и называет его циничным.



Удумашвили говорит, что они готовы к диалогу при условии, что в нем будет участвовать Ника Мелия.



«Заявление Ираклия Гарибашвили циничное, когда человек одной рукой предлагает сесть за стол для диалога, а другой - автор всего, что видел весь мир, что происходило в офисе «Национального движения». Мы готовы сесть за стол диалога, но при условии, что Ника Мелия будет сидеть на одной стороне этого стола диалога, это одно из главных условий», - сказал Заал Удумашвили.



Для справки, премьер-министр Ираклий Гарибашвили обратился к оппозиции и призвал к диалогу.



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