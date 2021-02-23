|
|
|
Удумашвили: Мы готовы сесть за стол диалога, но на одной стороне должен сидеть Ника Мелия
23.02.2021 21:30
Член "Единого национального движения" Заал Удумашвили откликнулся на заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили и называет его циничным.
Удумашвили говорит, что они готовы к диалогу при условии, что в нем будет участвовать Ника Мелия.
«Заявление Ираклия Гарибашвили циничное, когда человек одной рукой предлагает сесть за стол для диалога, а другой - автор всего, что видел весь мир, что происходило в офисе «Национального движения». Мы готовы сесть за стол диалога, но при условии, что Ника Мелия будет сидеть на одной стороне этого стола диалога, это одно из главных условий», - сказал Заал Удумашвили.
Для справки, премьер-министр Ираклий Гарибашвили обратился к оппозиции и призвал к диалогу.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна