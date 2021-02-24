

Госдепартамент: США глубоко встревожены задержанием оппозиционного лидера Ники Мелия

24.02.2021 09:48





Пресс-спикер Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге откликнулся на задержание председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.



Как заявил представитель Госдепартамента, США глубоко встревожены заключением Ники Мелия под стражу.



«Сегодня мы начнем с Грузии. США глубоко встревожены из-за ареста в Грузии лидера оппозиции Ники Мелия и других оппозиционеров», - заявил Прайс.



Позже ему задали уточняющий вопрос по этому поводу, на который спикер заявил:



«Мы глубоко обеспокоены политическими событиями в Грузии. Мы вновь призываем все партии проявлять сдержанность, чтобы предотвратить любые действия, которые могут вызвать или обострить напряженность. Мы призываем власти Грузии действовать в соответствии с евроатланическими устремлениями, усилить верность принципам демократии, индивидуальной свободы и верховенству закона, обеспечения систем суда и прокуратуры, свободных от политической пристрастности.



США поддерживают демократическую, безопасную и успешную Грузию. Мы продолжим работу с Грузией, чтобы поддержать верховенство закона и подотчетность институтов», - заявил пресс-спикер Госдепартамента США.



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