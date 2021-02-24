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В поддержку Ники Мелия сегодня пройдет автопробег от площади Республики до тюрьмы в Рустави
24.02.2021 10:16
Сегодня, 24 февраля, оппозиция вместе со сторонниками планирует шествие колонны автомобилей от тбилисской Площади Республики к 12-у пенитенциарному учреждению в Рустави, куда помещен лидер оппозиции Ника Мелия.
Как сообщила «IPN» политик Элене Хоштария, движение автоколонны начнется в 14:00, и в такой форме они опротестуют задержание председателя «Национального движения» Ники Мелия.
Для справки, правоохранители вчера задержали председателя «Национального движения» Нику Мелия. Спецоперация началась на рассвете. Он был арестован в центральном офисе «Национального движения». В рамках операции МВД использовало специальную технику и спецназ. Был пущен т.н. перцовый спрей, с помощью которого разогнали находящихся в офисе лиц.
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