

В поддержку Ники Мелия сегодня пройдет автопробег от площади Республики до тюрьмы в Рустави

24.02.2021 10:16





Сегодня, 24 февраля, оппозиция вместе со сторонниками планирует шествие колонны автомобилей от тбилисской Площади Республики к 12-у пенитенциарному учреждению в Рустави, куда помещен лидер оппозиции Ника Мелия.



Как сообщила «IPN» политик Элене Хоштария, движение автоколонны начнется в 14:00, и в такой форме они опротестуют задержание председателя «Национального движения» Ники Мелия.



Для справки, правоохранители вчера задержали председателя «Национального движения» Нику Мелия. Спецоперация началась на рассвете. Он был арестован в центральном офисе «Национального движения». В рамках операции МВД использовало специальную технику и спецназ. Был пущен т.н. перцовый спрей, с помощью которого разогнали находящихся в офисе лиц.



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