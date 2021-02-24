

Американские сенаторы и конгрессмены распространили совместное заявление по ситуации в Грузии

24.02.2021 10:23





Члены комитета сената США по международным отношениям и конгрессмены распространили совместное заявление в связи с событиями в Грузии.



Заявление подписали: ведущий республиканец в комитете Сената по международным отношениям сенатор Джим Риш, и его коллега-демократ, председатель Европейского подкомитета, сенатор Джин Шахин, а также сопредседатели Группы друзей Грузии из Палаты представителей — республиканец Адам Кинзингер и демократ Джерри Коннолли.



«Решение правительства Грузии ворваться в штаб-квартиру «Единого национального движения» для ареста его лидера Ники Мелия и десятков других активистов вызывает фундаментальную обеспокоенность. Коррумпированное использование грузинских правоохранительных органов и судебной системы для осуществления политически мотивированных действий угрожает тому, что Грузия отстала от демократии и евроатлантического пути. Мы призываем к немедленному освобождению всех политических заключенных, в том числе г-на Мелия и Георгия Руруа. Все политические партии в Грузии должны прекратить провокации и договориться о мирном урегулировании кризиса», — говорится в заявлении.





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