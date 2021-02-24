|
|
|
Американские сенаторы и конгрессмены распространили совместное заявление по ситуации в Грузии
24.02.2021 10:23
Члены комитета сената США по международным отношениям и конгрессмены распространили совместное заявление в связи с событиями в Грузии.
Заявление подписали: ведущий республиканец в комитете Сената по международным отношениям сенатор Джим Риш, и его коллега-демократ, председатель Европейского подкомитета, сенатор Джин Шахин, а также сопредседатели Группы друзей Грузии из Палаты представителей — республиканец Адам Кинзингер и демократ Джерри Коннолли.
«Решение правительства Грузии ворваться в штаб-квартиру «Единого национального движения» для ареста его лидера Ники Мелия и десятков других активистов вызывает фундаментальную обеспокоенность. Коррумпированное использование грузинских правоохранительных органов и судебной системы для осуществления политически мотивированных действий угрожает тому, что Грузия отстала от демократии и евроатлантического пути. Мы призываем к немедленному освобождению всех политических заключенных, в том числе г-на Мелия и Георгия Руруа. Все политические партии в Грузии должны прекратить провокации и договориться о мирном урегулировании кризиса», — говорится в заявлении.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна