

Оппозиция требует от властей конкретных шагов в качестве условия для начала переговоров

24.02.2021 10:29





Существует два главных вопроса – освобождение политзаключенных, как Ники Мелия, так и Георгия Руруа, и досрочные парламентские выборы для того, чтобы в нашей стране восстановился демократический процесс, - заявила член «Национального движения» Саломе Самадашвили после встречи с дипломатическим корпусом.



Как отметила Самадашвили, для того, чтобы переговоры привели хоть к какому-то результату, необходимо, чтобы оппозиция увидела конкретные шаги со стороны властей.



«Наша позиция неизменна – существует два важных вопроса, освобождение политзаключенных, как Ники Мелия, так и Георгия Руруа, и досрочные парламентские выборы для того, чтобы в нашей стране восстановился демократический процесс. Мы говорили о том, посредством каких механизмов, каким образом Запад может обеспечить еще большее давление на «Грузинскую мечту» для того, чтобы мы получили соответствующий результат, поскольку все понимают, что сегодня политический тупик в стране создала «Грузинская мечта» и с подключением наших западных партнеров мы собираемся вынудить «Грузинскую мечту» вывести страну из этого тупика», - заявила Самадашвили.



Как отметила Самадашвили, в руках стратегических союзников Грузии «много различных механизмов для того, чтобы осуществить соответствующее давление на власти, которые нарушают права человека, принципы верховенства закона и демократического общества».



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