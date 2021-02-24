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Советник президента США: Мы обеспокоены арестом Ники Мелия
24.02.2021 12:04
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан написал в Twitter в связи с ситуацией в Грузии и призвал стороны вернуться к переговорам в поддержку грузинской демократии.
«Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента, мы обеспокоены арестом Ники Мелия и призываем все стороны избегать эскалации, вернуться к переговорам в поддержку грузинской демократии», — написал советник президента США Джо Байдена.
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