

Советник президента США: Мы обеспокоены арестом Ники Мелия

24.02.2021 12:04





Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан написал в Twitter в связи с ситуацией в Грузии и призвал стороны вернуться к переговорам в поддержку грузинской демократии.



«Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента, мы обеспокоены арестом Ники Мелия и призываем все стороны избегать эскалации, вернуться к переговорам в поддержку грузинской демократии», — написал советник президента США Джо Байдена.



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