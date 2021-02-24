

Возрождение «Железного Феликса»

24.02.2021 12:23



Сергей Михеев



Прошло 30 лет после распада СССР, но в России практически ничего не изменилось. Правление страной происходит большевистскими методами, где законы прописаны лишь для нас – простых смертных, где нет справедливости, не соблюдаются права человека, выборы стали формальностью, страной правят одни и те же лица десятилетиями и собираются править вечно. Вот какую страну мы сегодня имеем в лице одного человека – Путина. Он, как и большевики, практический отменил выборы, отобрал у людей права на выражение, права на инакомыслие, надежду на справедливость, единолично правит страной многие годы и не собирается отказываться от власти до конца жизни, он безучастен нуждам простого народа и опирается только лишь на преданность своего ближнего окружения и силовиков.



Сегодня, грея свои бока на печи, даже «Иванушка» знает, что Россия стала авторитарной, с узаконенной диктатурой страной. Одна лишь тема Навального чего стоит. Только в январе-феврале, после митингов в поддержку Навального, задержано более 12 тысяча граждан, избыты и изувечены сотни людей, среди них женщины, пожилые люди и несовершеннолетние, возбуждено более ста уголовных дел. А если капнуть чуть глубже и начнем вспоминать «Вторую чеченскую», «Норд-Ост», «Буденовск», «Беслан», публичные казни политических оппонентов, то картина становится весьма удручающим. И это только лишь самые «громкие акции» устрашения от нашего «вождя».



Таким «достижениям» позавидовали бы даже сами наследники большевиков, правившие страной в 50-90-ых. Видимо наш президент решил вернуться к истокам формирования «великого и могучего», когда пришедшие к власти большевики учинили террор по всей стране. При этом наш «вождь» не забывает и о приметах. Он считает, что так нагляднее будет для людей куда мы стремимся, ну и непокорным тоже послужит предупреждением.



В честности речь идет о поэтапном возрождении «Железного Феликса». Путин несколько лет назад начал возрождать создателя ВЧК элитной дивизии внутренних войск, а в кабинетах сотрудников ФСБ по всей стране, как и при советской власти, уже висят портреты Дзержинского.



Однако и это не все. Общественная палата Москвы на интернет ресурсе «Активный гражданине» вынесла на голосование вопрос кому поставить на Лубянке памятник -Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому… Не трудно догадаться каков будет результат – учитывая пожелания нашего «вождя» Общественная палата навряд ли пойдет против «Железного Феликса», а виртуальное голосование лишь «дело техники». Даже в страшном сне, после ГКЧП и развала СССР, мы, россияне не могли предположить, что когда-либо станет вопрос реабилитации Дзержинского, создателя Русской инквизиции.



Мы, народ российский, люди весьма суеверные, обращающие внимание на любые знамения, определенные даты, события, приметы… Мы по ним предрекаем на будущее, можем угадывать что нам сулит судьба, как нам будет жить… И тут наш президент решил возродить и вернуть на прежнее место «Железного Феликса» …



А как все хорошо начиналось – после провала ГКЧП по настоятельной просьбе общественности памятник Дзержинскому был демонтирован с пьедестала в 1991 году. Тогда казалось, что коммунистическим идолам пришел конец, что Россия выбирает новый путь развития, который приведет страну к процветанию и мы станем полноправным членом мирового демократического сообщества.



Видимо в нашей стране быть частицей цивилизации удел лишь «вождя» и особо к нему приближенных. Остальным велено украдкой посматривать на Дзержинского, при этом в его взоре улавливать его настроение – не дай Господь, если он не в настроении…



От редакции – по официальным информациям



• Открытие памятника состоялось 20 декабря 1958 года в Москве на площади, названной именем Ф. Э. Дзержинского после его смерти (1926), напротив главного здания ОГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ СССР



• Вечером 22 августа 1991 года после провала попытки государственного переворота ГКЧП тысячи людей стали собираться вокруг здания КГБ на Лубянской площади. Разгорячённая толпа уже собиралась брать штурмом здание КГБ. Тогда же толпа бросилась свергать памятник Дзержинскому. Идея повалить статую возникла стихийно. Люди взбирались на неё, цепляли канат, тут же появился грузовик, к которому уже начали крепить концы каната. Если бы памятник повалили таким способом, то мог быть разрушен не только сам памятник, но и прилегающие к поверхности конструкции станции метро. Чтобы избежать таких разрушений, Моссовет срочно принял постановление об удалении монумента, после чего скульптура была аккуратно снята с постамента при помощи строительного крана и вывезена на пустырь неподалеку от нового здания Третьяковской галереи.



• В октябре 1991 года по решению Президиума Моссовета памятник Дзержинскому в числе прочих памятников, снятых с пьедесталов, был помещён в парк искусств «Музеон».



• В 2002 году мэр Москвы Юрий Лужков предложил вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь и выступил с инициативой проведения референдума на эту тему. Однако позже Лужков был вынужден отказаться от этой идеи из-за протестов общественности.



• В октябре 2013 года в прессе сообщалось, что Мосгордумой принято решение о восстановлении памятника и возвращении его на Лубянскую площадь и что предварительная реставрация памятника обойдётся в 50 миллионов рублей. Позднее эта информация была опровергнута.



• 12 июня 2015 года Московская городская избирательная комиссия разрешила КПРФ провести в Москве референдум о восстановлении памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади. Сторонникам Геннадия Зюганова удалось собрать 150 тыс. подписей за проведение референдума. Кампания проводилась под лозунгом «Железная воля — сильная Россия», но уже на следующий день глава московского горкома партии Валерий Рашкин заявил, что сдавать эти подписи никто никуда пока не будет: «Мы откладываем сдачу подписных листов… до решения суда и решения комиссии по монументальному искусству и затем уже продолжим борьбу за проведение референдума на новой основе.»



• В декабре 2020 года организация «Офицеры России» обратилась к Генеральному прокурору РФ с просьбой вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь, поскольку из-за статуса памятника решение о его демонтировании не могло быть принято городскими властями.



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