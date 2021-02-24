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Amnesty International лишила Навального статуса «узник совести»
24.02.2021 12:34
Международная правозащитная организация Amnesty International отменила решение о признании политика Алексея Навального узником совести из-за пропаганды насилия и дискриминации, и комментариев, содержащих язык ненависти. Об этом сообщает Радио Свобода/Радио Свободная Европа (RFE/RL) При этом организация подтвердила свою решимость продолжать бороться за его освобождение.
«Amnesty International приняла внутреннее решение прекратить называть Алексея Навального узником совести в связи с комментариями, которые он делал в прошлом», - подтвердил RFE/RL заместитель директора офиса Amnesty в Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.
«Некоторые из этих комментариев, которые Навальный публично не осуждал, доходят до порога пропаганды ненависти, и это противоречит определению узника совести, данному Amnesty,», - сказал Кривошеев, добавив, что Навальный «публично не осудил» свое прошлые комментарии.
Отметим, что Навальный особо выделился на фоне российско-грузинской войны в 2008 году, в котором грузин называл «грызунами», а власти России призывал бомбить города Грузии.
Amnesty также отметила, что «насколько нам известно, Навальный в последние годы не делал подобных заявлений».
Кривошеев добавил, что Навальный, которого организация назвала узником совести после его ареста в Москве в прошлом месяце, «не совершал преступления» и что, несмотря на свое решение относительно его статуса узника совести, «Amnesty поставила 200 000 подписей под требованием к российским властям немедленно освободить Навального».
«Навальный заключен в тюрьму исключительно за свои мирные антикоррупционные исследования и кампании, политическую активность и критику правительства Путина. Наша кампания по прекращению вопиющей несправедливости, нанесенной Навальному и многим другим в России, продолжается», - заключила Amnesty.
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