

Amnesty International лишила Навального статуса «узник совести»

24.02.2021 12:34









«Amnesty International приняла внутреннее решение прекратить называть Алексея Навального узником совести в связи с комментариями, которые он делал в прошлом», - подтвердил RFE/RL заместитель директора офиса Amnesty в Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.



«Некоторые из этих комментариев, которые Навальный публично не осуждал, доходят до порога пропаганды ненависти, и это противоречит определению узника совести, данному Amnesty,», - сказал Кривошеев, добавив, что Навальный «публично не осудил» свое прошлые комментарии.



Отметим, что Навальный особо выделился на фоне российско-грузинской войны в 2008 году, в котором грузин называл «грызунами», а власти России призывал бомбить города Грузии.



Amnesty также отметила, что «насколько нам известно, Навальный в последние годы не делал подобных заявлений».



Кривошеев добавил, что Навальный, которого организация назвала узником совести после его ареста в Москве в прошлом месяце, «не совершал преступления» и что, несмотря на свое решение относительно его статуса узника совести, «Amnesty поставила 200 000 подписей под требованием к российским властям немедленно освободить Навального».



«Навальный заключен в тюрьму исключительно за свои мирные антикоррупционные исследования и кампании, политическую активность и критику правительства Путина. Наша кампания по прекращению вопиющей несправедливости, нанесенной Навальному и многим другим в России, продолжается», - заключила Amnesty. Международная правозащитная организация Amnesty International отменила решение о признании политика Алексея Навального узником совести из-за пропаганды насилия и дискриминации, и комментариев, содержащих язык ненависти. Об этом сообщает Радио Свобода/Радио Свободная Европа (RFE/RL) При этом организация подтвердила свою решимость продолжать бороться за его освобождение.«Amnesty International приняла внутреннее решение прекратить называть Алексея Навального узником совести в связи с комментариями, которые он делал в прошлом», - подтвердил RFE/RL заместитель директора офиса Amnesty в Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.«Некоторые из этих комментариев, которые Навальный публично не осуждал, доходят до порога пропаганды ненависти, и это противоречит определению узника совести, данному Amnesty,», - сказал Кривошеев, добавив, что Навальный «публично не осудил» свое прошлые комментарии.Отметим, что Навальный особо выделился на фоне российско-грузинской войны в 2008 году, в котором грузин называл «грызунами», а власти России призывал бомбить города Грузии.Amnesty также отметила, что «насколько нам известно, Навальный в последние годы не делал подобных заявлений».Кривошеев добавил, что Навальный, которого организация назвала узником совести после его ареста в Москве в прошлом месяце, «не совершал преступления» и что, несмотря на свое решение относительно его статуса узника совести, «Amnesty поставила 200 000 подписей под требованием к российским властям немедленно освободить Навального».«Навальный заключен в тюрьму исключительно за свои мирные антикоррупционные исследования и кампании, политическую активность и критику правительства Путина. Наша кампания по прекращению вопиющей несправедливости, нанесенной Навальному и многим другим в России, продолжается», - заключила Amnesty.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





