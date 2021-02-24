

Спецпредставитель ЕС посетит Грузию и Азербайджан

24.02.2021 12:39





Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар в ближайшее время посетит Грузию и Азербайджан.



Тойво Клаар находится с визитом в Армении с 22 февраля. После этого он посетит Грузию, Россию, а затем Азербайджан.



В рамках визита спецпредставитель ЕС встретится с официальными лицами стран.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





