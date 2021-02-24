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Спецпредставитель ЕС посетит Грузию и Азербайджан


24.02.2021   12:39


Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар в ближайшее время посетит Грузию и Азербайджан.

Тойво Клаар находится с визитом в Армении с 22 февраля. После этого он посетит Грузию, Россию, а затем Азербайджан.

В рамках визита спецпредставитель ЕС встретится с официальными лицами стран.

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