|
|
|
Спецпредставитель ЕС посетит Грузию и Азербайджан
24.02.2021 12:39
Спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар в ближайшее время посетит Грузию и Азербайджан.
Тойво Клаар находится с визитом в Армении с 22 февраля. После этого он посетит Грузию, Россию, а затем Азербайджан.
В рамках визита спецпредставитель ЕС встретится с официальными лицами стран.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна