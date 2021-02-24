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В парламенте проходит очередное заседание рабочей группы по избирательной реформе
24.02.2021 12:51
В парламенте обсуждается избирательная реформа. Сегодня рабочая группа проводит четвертое заседание для согласования новых законодательных изменений. «Ассоциация молодых юристов» на сегодняшнем заседании не присутствует.
В качестве причины они назвали политическую ситуацию в стране и потребовали перенести заседание.
На заседании присутствуют представители аппарата Народного защитника и «Многонациональной Грузии». Рабочая группа уже подготовила предварительную версию изменений, которая предполагает заново формирование избирательной администрации, определение радиуса избирательных участков, переход на электронные процедуры голосования и введение большей пропорциональной системы на выборах в органы местного самоуправления.
Рабочая группа планирует инициировать изменения до 1 марта.
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