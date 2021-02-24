

Жозеп Боррель: Россия сосед, ведущий себя как противник

24.02.2021 12:56





22 февраля, на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель давая оценку своему визиту в Москву в начале февраля заявил, что на заседании Совета ЕС все министры поддержали его поездку в Москву и сочли его продуктивным. «…Все страны поддержали и сочли, что поездка дает хорошую информацию о том, на каком этапе Россия и как мы должны действовать. Я поехал туда не потому, что мне захотелось, а потому что у меня был мандат» -заявил Жозеп Боррель.



Со слов главного дипломата ЕС, Евросоюз должен определиться с моделью отношений с Россией, которая являясь соседом, ведет себя как противник. По его словам, к этому подходу пришли все главы МИД стран ЕС.



«Мы должны определить модель, чтоб избежать постоянной конфронтации с соседом, который, к сожалению, решил действовать так, будто он противник" –заявил Боррель. По его словам, главы МИД стран ЕС решили, что нужен новый подход в отношениях с Россией, который подразумевает в себе: «…Противодействие, когда Россия нарушает права человека, сдерживание, когда, например, есть дезинформация и кибератаки, и вовлечение в диалог там, где у нас есть интересы».





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