

Жозеп Боррель: Россия желает разрыва отношений с ЕС

24.02.2021 13:15





22 февраля, на пресс-конференции в Брюсселе глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель давая оценку своему визиту в начале февраля в Москву, в ходе которого из России демонстративно депортировали нескольких дипломатов стран членов ЕС, заявил, что представители всех стран ЕС единодушно согласились с мнением о том, что Россия становиться авторитарным государством.



«Все главы МИД стран ЕС согласились с тем, что «…Россия движется к становлению авторитарного государства и отдаляется от Европы… Министры единогласно интерпретировали действия России (высылку из России европейских дипломатов – ред.) как ясный знак того, что Россия не заинтересована в сотрудничестве с ЕС, а, наоборот, ищет конфронтации и желает разрыва отношений с Евросоюзом» - заявил Боррель.



Так же главный дипломат ЕС заявил, что такому единству ЕС поспособствовал именно итоги его визита в Москву. «…Возможно, без того, что случилось в Москве, у нас не было бы единогласия по санкциям сейчас», - подчеркнул Боррель.



Кроме того, по мнению главы дипломатии Евросоюза, визит в Москву, возможно, поспособствовал единству ЕС в вопросе санкций…



Напомним, что 22 февраля главы МИД 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение Алексея Навального. Такому единодушию также способствовал факт высылки дипломатов стран ЕС, которые были зафиксированы на протестных акциях в поддержку Навального.



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