

«Грузинская мечта» о критике со стороны международного сообщества

24.02.2021 13:36





Член правящей партии «Грузинская мечта» председатель парламентского Комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе ответил на критику международных партнеров Грузии вызванную арестом оппозиционера Ники Мелия.



«Возможно для нас эта критика даже частично приемлема. Однако, для того, что бы в будущем этой критики не было, а оппозиционные партии не действовали так грубо нарушая закон и высокомерно бросали вызов обществу и государству, потребуется диалог, конструктивность и учет воли избирателей», — сказал Самхарадзе.



Следует отметить, что многие европейские и американские политики, иностранные дипломаты, а также различные политические организации выступили с критикой в адрес властей Грузии, в связи со штурмом офиса оппозиционной партии Грузии и задержанием председателя «Единого национального движения» (ЕНД) Ники Мелия.



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