

ЕС введет новые санкции против России

24.02.2021 13:45





«В ответ на события по Навальному мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение…. Надеюсь это произойдет скоро, надеюсь, что процесс займет максимум неделю» - об этом 22 февраля на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран ЕС заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.



По словам Борреля работа над введением санкций, в рамках механизма по нарушению прав человека, которая используется впервые, уже началась. Боррель воздержался назвать конкретные имена, которые возможно попадут в новый санкционный список. «Я не могу назвать конкретных имен, так как это легальный процесс. Но это те люди, которые были вовлечены в арест и судебный процесс над Навальным» - пояснил он.



Боррель также подчеркнул, что если не будут весомые доказательства, то ЕС не будет вводить санкции против российских бизнесменов. «Мы должны доказывать основания, это верховенство права, которое тоже нужно соблюдать. Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся», - заявил он.



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