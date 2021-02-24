

Ассоциация молодых юристов Грузии заявила о нарушениях правоохранителей

24.02.2021 13:55





Ассоциация молодых юристов Грузии призывает власти предоставить демонстрантам право на мирные собрания и принять все меры для деэскалации и нормализации политического процесса. Организация комментирует штурм офиса партии «Единое национальное движение», арест ее лидера Ники Мелия и последующие события.



«Министерство внутренних дел временно отложило запланированное мероприятие [арест Ники Мелия] из-за сложившейся политической ситуации. Впрочем, на следующий день после того, как парламент объявил доверие новому кандидату в премьер-министры Ираклию Гарибашвили, Ника Мелия был арестован. Такие действия госструктур наталкивают нас на мысль, что решения по этому вопросу принимаются не с правовой целью, а с политической».



В организации отмечают, что использование перцового газа запрещено во время пассивного сопротивления, а также в помещениях, где нет надлежащей вентиляции или безопасного выхода. Таким образом, использование полицией специальных химикатов в офисе ЕНД было нарушением закона и международных стандартов.



«Распространилась информация, что из офиса «Единого национального движения» была изъята компьютерная техника. Указанное представляет собой строго регулируемые Уголовно-процессуальным кодексом следственные действия, что выполнения которых в любом случае необходима легитимная цель. Для извлечения данных, которые могут быть связанным с деятельностью политической партии, важно, чтобы соответствующие органы разъяснили общественности аргументированную легитимную цель», — заявили в Ассоциации молодых юристов.



Авторы заявления также отмечают, что в последние дни в Грузии имели место многочисленные случаи вмешательства правоохранительных органов в право граждан на собрания. В частности, в районе здания парламента на проспекте Руставели полиция необоснованно отказала протестующим в праве устанавливать палатки.



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