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Жигимантас Павильонис вызван в законодательный орган Литвы для разъяснений по поводу визита в Грузию
24.02.2021 15:48
Председатель комитета по иностранным делам Литвы Жигимантас Павильонис вызван в законодательный орган для разъяснений по поводу своего визита в Грузию. Соответствующее решение сегодня принял Совет Сейма.
У вице-спикеров Сейма Литвы появились вопросы насчет визита Павильониса в Грузию.
«Наши отношения с Грузией всегда основывались на взаимном уважении. Жигимантас Павильонис решил учить Грузию и защитить одну сторону, обвиняя другую», — заявил вице-спикер Юлиус Сабатаускас.
Вместе с тем, как сообщают литовские СМИ, визит Павильониса в Грузию прокомментировала спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. По её словам, председатель комитета по иностранным делам должен был проявить дипломатичность во время визита. Как заявила спикер Сейма, любое заявление Павильониса может быть использовано «недружественными силами» для нанесения ущерба отношениям между Литвой и Грузией.
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