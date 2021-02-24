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Адвокат Ники Мелиа обратился в Апелляционный суд
24.02.2021 16:55
«Мы просто дали правительству шанс сделать разумный шаг и выйти из этого тупика, однако, после спецоперации эти шансы еще больше уменьшились», — заявил адвокат председателя «Единого национального движения» Ники Мелия Дмитрий Садзаглишвили.
Как отметил Дмитрий Садзаглишвили, Апелляционный суд до сих пор не дал ответа по делу Ники Мелия.
По его словам, 72-часовой крайний срок истекает завтра, и решение Апелляционного суда будет известно завтра.
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