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Содокладчики ПАСЕ выразили обеспокоенность в связи с недавними событиями в Грузии


24.02.2021   17:00


Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии Титус Корлэцян и Клод Керн выразили обеспокоенность в связи с недавними событиями в Грузии.

«В условиях, когда никто не должен стоять выше закона, вторжение полиции в офис «Национального движения» и арест лидера оппозиции Ники Мелия усилили напряженность между оппозицией и правящим большинством, что не было необходимо, и этот шаг также усугубил кризис. Демократическое развитие Грузии требует сдержанности, диалога и компромисса, а не эскалации и конфронтации», — заявили содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В том же заявлении они призвали политические силы воздерживаться от любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности; Вернуться за стол переговоров, чтобы найти политическое и взаимоприемлемое решение нынешнего кризиса.

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