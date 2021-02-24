

Содокладчики ПАСЕ выразили обеспокоенность в связи с недавними событиями в Грузии

24.02.2021 17:00





Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии Титус Корлэцян и Клод Керн выразили обеспокоенность в связи с недавними событиями в Грузии.



«В условиях, когда никто не должен стоять выше закона, вторжение полиции в офис «Национального движения» и арест лидера оппозиции Ники Мелия усилили напряженность между оппозицией и правящим большинством, что не было необходимо, и этот шаг также усугубил кризис. Демократическое развитие Грузии требует сдержанности, диалога и компромисса, а не эскалации и конфронтации», — заявили содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы.



В том же заявлении они призвали политические силы воздерживаться от любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности; Вернуться за стол переговоров, чтобы найти политическое и взаимоприемлемое решение нынешнего кризиса.





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