

В «Грузинской мечте» комментируют отзывы на арест Ники Мелия

24.02.2021 17:01

Новости-Грузия



Международные отзывы на задержание председателя партии «Национальное движение» Ники Мелия были довольно сдержанными и мягкими, – считает депутат от «Грузинской мечты», глава кабинета председателя парлмента Николоз Самхарадзе.



В своем заявлении депутат от большинства отметил, что исходя из того, что лидер оппозиции оказался в тюрьме, это стало поводом для обеспокоенности во многих странах, однако отметил, что в других развитых странах лидеры оппозиции не ведут себя так, как это происходит в Грузии.



«Критика была ожидаемой и частично может быть приемлемой для нас, однако, для того, чтобы лидеры оппозиционных партий не вели себя так, так грубо и нагло не противостояли закону, общественности и государству, необходимы диалог, конструктивность и внимание к воле избирателей», сказал Самхарадзе.



Еще один представитель «Грузинской мечты» депутат Георгий Хелашвили считает, что рассматривая международные послания по поводу ареста Мелия, не следует «искать изюм в булке».



«Правильнее всего будет, особенно со стороны оппозиции, что когда мы говорим о международных посланиях, не начинать искать изюм в булке, то есть доставать оттуда только то, что устраивает», пояснил Хелашвили.



Дептута от «Грузинской мечты» считает, что и оппозиция должна взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию.



«Когда запад призывает оппозицию войти в парламент, включиться в переговоры, быть конструктивной, то если мы говорим о критике правительства и хотим, чтобы правительство восприняло эту критику, тогда, со своей стороны, оппозиция тоже должна взять на себя свою долю ответственности. Недопустимо отношение, что вот это меня устраивает, это хорошо, а в другую минуту сделать вид, что не слышишь. То есть в одном случае хвалить и возносить посольство или Госдепартамент, а в другом случае объявить «российским агентом». Это невообразимо. Об этом говорил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, когда говорил о настоящем диалоге. Что такое настоящий диалог? Надо сесть и говорить, системными, структурно выправленными терминами», сказал Хелашвили.



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