

Докладчики ПАСЕ: Арест Мелия усугубил политический кризис

24.02.2021 18:02





Содокладчики по вопросам мониторинга Грузии в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Титус Корлатеан (Румыния) и Клод Керн (Франция) выражают обеспокоенность из-за недавних событий в Грузии.



«Несмотря на то, что никто не должен стоять выше закона, полицейский штурм офиса «Единого национального движения» и арест лидера оппозиции Ники Мелия усугубили политический кризис и напряжение между оппозицией и правящим большинством. Для демократического развития Грузии нужны сдержанность, диалог и компромисс, а не эскалация и противостояние», — заявили европейские политики.



Содокладчики ПАСЕ призвали все политические силы воздержаться от любых действий, которые могут еще больше обострить напряжение. Они также призывают стороны вернуться к столу переговоров, дабы найти политическое и взаимоприемлемое решение нынешнего кризиса.



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