

Марш автоколонны в поддержку Мелия прибыл к руставской тюрьме

24.02.2021 18:02





Из Тбилиси в Рустави приехала автоколонна в поддержку арестованного оппозиционера Ники Мелия.



Машины подъехали к тюрьме, в которой сейчас находится политик, участники протестного марша выразили солидарность заключенному сигналя из автомобилей.



«Мы приехали для того, чтобы выразить поддержку и солидарность нашему другу Нике. Все видели что вчера случилось в офисе «Национального движения», и Ника должен сидеть там, а отдавшие тот приказ (об аресте) должны быть на свободе? Именно это и есть та несправедливость которая существует в этой стране», — сказал член «Нацдвижения» Заал Удумашвили телеканалу «Mtavari Arkhi».



В офисе ЕНД утром 23 февраля прошла операция по задержанию лидера ЕНД Ники Мелия. Предположительно во время штурма был использован перцовый спрей. По данным МВД был задержан 21 человек. 17 гражданам понадобилась медпомощь, двое были госпитализированы.



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