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Европарламентарии призывают власти Грузии и оппозицию к диалогу
24.02.2021 18:23
Глава делегации Европарламента по отношениям с Южным Кавказом Марина Кальюранд и содокладчик по вопросам Грузии в Европарламенте Свен Миксер публикуют совместное заявление в связи с политическим кризисом в Грузии.
Они призывают весь политический спектр вернуться за стол переговоров и отмечают, что ситуация в Грузии усугубилась после задержания оппозиционного лидера Ники Мелия.
«Мы призываем правящую партию, правительство Грузии и все оппозиционные группы немедленно предпринять шаги, необходимые для деэскалации политической напряженности, чтобы разрешить политический кризис, который усугубился после задержания лидера «Единого национального движения»», — сказано в заявлении.
При этом европарламентарии призывают власти Грузии и оппозицию воздерживаться от ненавистнической риторики и действовать в интересах государства.
«Несмотря на то, что мы не согласны с неконструктивной и провокационной тактикой части оппозиции, вторжение в ответ на провокации в головной офис самой крупной оппозиционной партии и задержание ее лидера не приносит пользу и не представляет собой путь преодоления кризиса. Единственный путь, которым Грузия сможет выйти из этого политического тупика так, чтобы не подвергать опасности свои евроатлантические устремления, в том, чтобы все стороны отступили, воздержались от риторики и действий, которые углубляют поляризацию, и возобновили диалог», — подчеркивают евродепутаты.
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