

Конгрессмен Кинзингер прокомментировал вопрос о санкциях в отношении Грузии

24.02.2021 18:26

Новости-Грузия



Сопредседатели Группы друзей Грузии в Конгрессе США республиканец Адам Кинзингер заявил в интервью «Голосу Америки», что вопрос о введении санкций в отношении Грузии не должен обсуждаться в данный момент.



Конгрессмен Кинзингер надеется, что нынешняя ситуация в Грузии «просто временный провал».



«У нас есть Акт поддержки Грузии, есть тесное военное сотрудничество. Это то, что нам придется переоценить, если мы увидим глубокий демократический регресс, однако, надеюсь, это всего лишь временный провал, и не будет необходимости применять никакие агрессивные шаги, чтобы обратить все вспять», — сказал Кинзингер в интервью грузинской службе «Голоса Америки».



Конгрессмен подчеркнул, что говорить об «отмене позитивных инициатив» можно будет только тогда, когда в Вашингтоне «увидят падение в авторитаризм».



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