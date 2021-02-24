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Глава МИД Финляндии призвал Тбилиси уважать демократические ценности
24.02.2021 20:05
Министр иностранных дел Финляндии прокомментировал происходящие в Грузии события. В своем аккаунте в Twitter Пекка Хаависто призвал уважать демократические ценности.
«Я очень обеспокоен эскалацией напряженности в Грузии. Политические разногласия не могут быть разрешены с помощью силы. Я призываю все стороны проявить сдержанность, вернуться к политическому диалогу, уважать верховенство закона и уважать демократическое развитие», — написал он.
Напомним, на рассвете 23 февраля в офисе оппозиционной партии «Единое национальное движение» прошла спецоперация в ходе которой был задержан лидер партии Ника Мелия, санкцию на его арест ранее выдал Тбилисский городской суд. Спецназ вошел в здание как через центральный вход, так и через крышу. До ареста силовики вывели из офиса партии активистов и лидеров других политических движений, пришедших поддержать Мелия.
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