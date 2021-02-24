

Замминистра: «Комендантский час» оказался очень эффективным для контроля мобильности

24.02.2021 21:28





Так называемый комендантский час, по нашему опыту, оказался очень эффективным для контроля мобильности – об этом заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния заявила после завершения заседания Координационного совета.



По ее словам, основанием для снятия ограничений станет улучшение эпидемиологической ситуации или сохранение существующих.



«Так называемый комендантский час, по нашему опыту, оказался очень эффективным для контроля мобильности. Таким образом, когда мы сегодня уже приняли решение об ослаблении многих ограничений, очень важна та поэтапность, которой мы так долго следовали, и только на основании определенного анализа мы уже должны принять решение о том, насколько дополнительно будут ослаблены оставшиеся ограничения. Это было одним из наиболее эффективных ограничений, которое нам показало реальный результат и поэтому пока это важно сохранить.



Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация в определенной степени стабильна, однако, состояние, которые мы хотели бы видеть еще не идеально. Исходя из этого, в условиях сегодняшних послаблений одной из главных задач является сохранение того состояния, которого мы достигли в результате наших усилий, и чтобы оно не ухудшилось. Таким образом, в условиях открытия, даже сохранение сегодняшнего состояния даст нам основание, чтобы подумать о дальнейшем послаблении оставшихся ограничений», - заявила Габуния.





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