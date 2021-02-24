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Правительство Израиля получило право раскрывать личные данные невакцинированных граждан
24.02.2021 21:48
Парламент Израиля принял закон, позволяющий правительству раскрывать личности и личные данные граждан, которые не привьются вакциной от Covid-19. Информацию об этом распространяет «Гардиан».
По заявлению правительства Израиля, закон позволит местным властям и Министерству образования получать личные данные граждан, которые не прошли вакцинацию. Данные будут включать имена, адреса и номера телефонов граждан.
Закон будет действовать три месяца. По мнению авторов закона, это позволит госструктурам призвать к вакцинации именно тех людей, которые не были вакцинированы.
Напомним, что треть населения Израиля уже вакцинирована от коронавируса.
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