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Гиги Угулава: Иванишвили превращает Грузию в Россию
24.02.2021 22:09
Бидзина Иванишвили превращает Грузию в Россию, заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава.
По его словам, для деэскалации ситуации в стране необходимо освободить политзаключенных и провести досрочные выборы.
«У Грузии сегодня один враг - это Россия. Павилёнис - литовский патриот, борющийся против России и диктатуры. Итак, Иванишвили играет на руку России, потому что он хочет сделать Грузию похожей на нее, все остальное - лирика. Ситуация сложная, разрешить ситуацию может одно - политзаключенные вне дома и досрочные выборы», - сказал Угулава.
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