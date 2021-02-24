

Неурегулированность конфликтов в Молдавии и Грузии чревата эскалацией напряженности - Анн Линде

24.02.2021 22:19





Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде считает, что неурегулированные конфликты в Молдавии и Грузии могут спровоцировать эскалацию напряженности в этих регионах, пишет шведское издание Svenska Dagbladet по итогам состоявшегося на прошлой неделе визита Линде в Молдавию и Грузию.



Корреспондент шведской газеты, который побывал с Линде в Кишиневе и Тирасполе отметил, что "ситуация в сепаратистских регионах имеет высокий приоритет в списке вопросов, за которые Анн Линде несет ответственность в связи с тем, что Швеция сейчас председательствует в ОБСЕ".



"Корни этих конфликтов уходят в распад Советского Союза... У России очень большое влияние на сепаратистские регионы. Но окружающий мир не признает их суверенными или самостоятельными. Поэтому ОБСЕ очень важно соблюдать в этом вопросе баланс. Речь идет не только о военной безопасности, но и о правах человека и принципах правового государства, о демократии", - цитирует Svenska Dagbladet действующего председателя ОБСЕ.



Линде также считает очень важным, чтобы "на ситуацию могло влиять гражданское общество, а у женщин была справедливая и полноценная роль в этом процессе".



"Если не ликвидировать очаги напряженности в сепаратистских регионах Молдавии и Грузии, они могут внезапно спровоцировать взрыв. Мы надеемся добиться проведения раунда переговоров в формате "5+2" по приднестровскому урегулированию. Обговариваем этот вопрос с другими участниками переговоров. Это один из позитивных моментов, которые были у нас и на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Москве. На этом этапе Россия с нами согласна", - отметила она.



Как сообщалось, на встрече с Линде президент Молдавии Майя Санду подтвердила решимость искать мирные пути урегулирования приднестровского конфликта. А и.о.премьер-министра Молдавии, министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой заявил, что в переговорах с Тирасполем необходимо обсуждать вопросы "третьей корзины", касающиеся безопасности и статуса Приднестровского региона.



С этим выразил категорическое несогласие президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский, который считает, что "пока следует решать социальные и экономические вопросы".



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