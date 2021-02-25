

Греция просит вернуть собору Айя-София статус музея

25.02.2021 10:01





Собору Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле необходимо вернуть статус музея, заявил министр иностранн дел Греции Никос Дендиас, выступая в среду по видеосвязи на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, передает РИА Новости.



«Я хочу коснуться и особо важного для Греции вопроса – полного соблюдения культурных прав. Все государства обязаны, независимо от их политических, экономических, культурных систем, воздерживаться от изменения статуса памятников культуры», - сказал Дендиас.



По его словам, непреложным условием являются получение предварительного согласия заинтересованных сообществ и предварительное уведомление всех заинтересованных сторон, включая соответствующие органы ООН, такие как ЮНЕСКО.



«Я имею в виду, среди прочего, превращение памятника Святой Софии в мечеть, что противоречит любому понятию уважения культурного наследия. Мы вместе с другими международными организациями и учреждениями просим вернуть этому памятнику прежний статус», - сказал глава МИД Греции.



В июле 2020 года Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Первый намаз был совершен в Айя-Софии 24 июля.



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