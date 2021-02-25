

Каха Кемоклидзе покинул пост руководителя администрации правительства

25.02.2021 10:04





Руководитель администрации правительства Грузии Каха Кемоклидзе покинул должность. Об этом Кемоклидзе написал в социальной сети Фейсбук.



Он отмечает, что Грузии, несмотря на разные политические вкусы, религиозные убеждения, этническую принадлежность, мировоззрение, необходима консолидация общества, потому что впереди много сложных вызовов.



«Пришло время, когда после ровно 10 лет активной, чрезвычайно динамичной и полной вызовов работы я должен попрощаться как государственный служащий и бывший офицер безопасности … Хочу искренне сказать, что в течение 10 лет мне выпала честь (вероятно, редчайшая), работать с особенными людьми, руководителями и лидерами (как при прежней, так и при нынешней власти). Думаю, эти 10 лет были ценны еще и тем, что на моих глазах выросло такое поколение молодых профессионалов и искренних патриотов, которые в будущем станут прочной опорой для страны!.. Грузии, несмотря на разные политические вкусы, религиозные убеждения, этническую принадлежность, мировоззрение и т.д. необходима консолидация общества, потому что впереди много сложных вызовов! Я временно прощаюсь. Мы встретимся вновь!»- написал Кемоклидзе.



Для справки, Каха Кемоклидзе был назначен руководителем администрации правительства 20 дней назад, 4 февраля.



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