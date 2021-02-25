

В связи с Днем советской оккупации на государственных зданиях приспущены государственные флаги

25.02.2021 10:16





Государственные флаги были приспущены на административных зданиях Грузии по случаю 100-летия советской оккупации.



Флаги были приспущены у Президентского дворца, у правительства Грузии, парламента Грузии и других зданий.



Постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года 25 февраля объявлено Днем ​​советской оккупации.



В память о сотнях тысяч жертв оккупации в этот день по всей Грузии приспущены государственные флаги.



25 февраля 1921 года российская Красная Армия захватила Тбилиси и свергла правительство, избранное всеобщими и свободными выборами в Грузии, что привело к оккупации субъекта международного права — Демократической Республики Грузия.



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