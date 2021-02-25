Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В связи с Днем советской оккупации на государственных зданиях приспущены государственные флаги


25.02.2021   10:16


Государственные флаги были приспущены на административных зданиях Грузии по случаю 100-летия советской оккупации.

Флаги были приспущены у Президентского дворца, у правительства Грузии, парламента Грузии и других зданий.

Постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года 25 февраля объявлено Днем ​​советской оккупации.

В память о сотнях тысяч жертв оккупации в этот день по всей Грузии приспущены государственные флаги.

25 февраля 1921 года российская Красная Армия захватила Тбилиси и свергла правительство, избранное всеобщими и свободными выборами в Грузии, что привело к оккупации субъекта международного права — Демократической Республики Грузия.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна