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В связи с Днем советской оккупации на государственных зданиях приспущены государственные флаги
25.02.2021 10:16
Государственные флаги были приспущены на административных зданиях Грузии по случаю 100-летия советской оккупации.
Флаги были приспущены у Президентского дворца, у правительства Грузии, парламента Грузии и других зданий.
Постановлением парламента Грузии от 21 июля 2010 года 25 февраля объявлено Днем советской оккупации.
В память о сотнях тысяч жертв оккупации в этот день по всей Грузии приспущены государственные флаги.
25 февраля 1921 года российская Красная Армия захватила Тбилиси и свергла правительство, избранное всеобщими и свободными выборами в Грузии, что привело к оккупации субъекта международного права — Демократической Республики Грузия.
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