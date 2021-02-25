

ЕС расширил список антироссийских санкций

25.02.2021 14:52



Сергей Михеев



В понедельник, 22 февраля в Брюсселе, состоялось заседания Совета ЕС, на котором главы МИД стран Евросоюза договорились о расширении индивидуальных санкций против России.



Официально имена российских чиновников, попавших в черный список, пока не назывались, но агентство Reuters, со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает, что под санкции попали —генеральный прокурор Игорь Краснов, руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава ФСИН Александр Калашников, командующий Росгвардией Виктор Золотов. Вопрос о новых санкциях инициировал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель после его, прямо говоря, провального визита в Москву.



Во время этого визита, на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, он призвал освободить Алексея Навального, а в ответ на это, в тот же день из Москвы выслали трех европейских дипломатов. На требование ЕСПЧ, 17 февраля, незамедлительно освободить Алексея Навального в соответствии с правилом 39 Регламента Суда, принимая во внимание риск для жизни Навального и обстоятельства лишения свободы, наше правительство ответило, что это требование «заведомо неисполнимы».



В октябре прошлого года Евросоюз уже ввел санкции против российских чиновников из-за отравления Навального боевым веществом из группы «Новичок» и в черный список попали - директор ФСБ Александр Бортников, полпред президента в СФО Сергей Меняйло, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, главы управления президента по внутренней политике Андрей Ярина и два заместителя министра обороны — Павел Попов и Алексей Криворучко. По мимо этого, под санкции попал институт органической химии и технологии. Вслед за ЕС против российских чиновников санкции ввела Великобритания.



Жозеп Боррель по итогам заседания так же заявил, что министры иностранных дел стран ЕС пришли к выводу, что Россия не заинтересована в сотрудничестве с Европейским союзом, а российские власти ведут страну по пути к авторитаризму. В связи с этим Боррель подчеркнул, что ЕС впервые использует недавно созданный механизм, аналогичный американскому «Закону Магнитского» для наложения санкций на нарушителей прав человека. Жозеп Боррел отметил, что ЕС будет руководствоваться новым подходом в взаимодействия с Россией, который заключается в трех принципах: давать отпор в случае нарушения международного права и прав человека, заниматься сдерживанием если Москва будет увеличивать давление на ЕС, и сотрудничать с Россией по тем направлениям, в которых будет заинтересован Евросоюз.



По этому вопросу есть еще одна интересная деталь – во время заседания Совета ЕС с министрами иностранных дел стран ЕС по видеосвязи пообщался госсекретарь США Энтони Блинкен, который приветствовал решение ЕС наложить санкции в связи с действиями российских властей против Навального и его сторонников. Это означает, что США и ЕС по вопросу Навального и санкций против России имеют единую позицию.



По мимо политических санкции, усиливается давление экономического характера. В январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», в результате под санкции попали российское судно «Фортуна» и его владелец, а накануне минфин США судно «Фортуна» и компанию-владельца «КВТ-Рус» внес еще в один санкционный список. В результате на днях дочерняя компания немецкой страховой фирмы «Munich Re» вышла из проекта «Северный поток-2» из-за опасений санкций со стороны правительства США. На сегодняшний день от сотрудничества с операторами и строителями газопровода «Северный поток-2» отказались 18 компаний. Это означает, что окончание строительства газопровода под большим сомнением. Если «Северный поток-2» не будет достроен, наша страна понесет не только огромные материальные потери, но и имиджу страны будет нанесен весьма значительный урон.



Несмотря на это, новые санкции даже можно считать мягкими и их надо рассматривать как предупреждение, как сигнал, что так дальше нельзя - нельзя физический устранять своих политических оппонентов, превращать суд в фарс, силовыми методами глушить голос народа; нельзя игнорировать международные соглашения и договора. От понимания этого будет зависеть дальнейшее отношение демократического мирового сообщества к нашей стране. Теперь решение за Путиным – не надо делать вид, что ничего серьезного не происходит и принимать обиженный вид, что нас не любят и не понимают. Просто надо идти в ногу со временем, начать жить вместе с цивилизованным миром, а не в стороне от него, тогда действительно появится реальный шанс нормальной жизни и развития нашей страны.



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