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Гарибашвили назначил вице-премьерами глав МИД и Минфина
25.02.2021 15:02
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назначил вице-премьерами Давида Залкалиани и Иване Мачавариани. Об этом Гарибашвили сообщил на заседании правительства.
«С сегодняшнего дня у нас будет два вице-премьера – Давид Залкалиани и Иване Мачавариани», - заявил Гарибашвили.
Напомним, что Давид Залкалиани занимал пост вице-премьера и при премьер-министре Георгии Гахария. Еще одним вице-премьером в кабмине Гахария была Майя Цкитишвили, которая после того, как премьером стал Ираклий Гарибашвили, покинула должность министра регионального развития и инфраструктуры.
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