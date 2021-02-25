

ЕС: Ожидаем, что правительство Грузии поставит интересы грузинского народа на первое место

25.02.2021 15:04





Пресс-спикер Службы внешних связей ЕС Питер Стано распространяет заявление в связи с событиями, развернувшимися в Грузии в последнее время, в котором говорится, что после ареста председателя «Национального движения» Никанора Мелия политическая поляризация в стране еще больше углубилась.



Вместе с тем, как отмечается в заявлении, решающее значение имеет то, чтобы оппозиция играла конструктивную роль, в том числе войдя в парламент, для еще большего укрепления демократии и верховенства закона в Грузии, а также для поддержки формирования реформистского будущего в стране.



«После ареста председателя самой большой оппозиционной партии в стране – «Единого национального движения» Никанора Мелия, к сожалению, политическая поляризация еще больше углубилась. Эта поляризация представляет собой угрозу для демократии в Грузии. ЕС призывает все стороны увеличить усилия, направленные на деэскалацию ситуации и найти общий язык.



Мы ожидаем, что правящая сила и правительство обеспечат инклюзивное руководство страной и поставят интересы грузинского народа на первое место. Также является важнейшим, чтобы судебная власть была справедливой, независимой и подотчетной. В этом плане ЕС продолжит внимательно следить за текущими событиями.



Решающее значение имеет то, чтобы оппозиция играла конструктивную роль, в том числе войдя в парламент, для еще большего укрепления демократии и верховенства закона в Грузии, а также для поддержки формирования реформистского будущего в стране.



Политическая стабильность, когда все стороны воздерживаются от провокационных действий и риторики, инклюзивный парламентский процесс и судебная система, пользующаяся доверием граждан – это предпосылки для того, чтобы Грузия еще больше углубила партнерство с ЕС в соответствии с соглашением об ассоциации. ЕС готов и в дальнейшем продолжать поддерживать Грузию в этих усилиях», - говорится в распространенном заявлении.



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