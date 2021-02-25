

Аппарат Госминистра: Сегодняшней Грузии вновь приходится бороться с агрессивной политикой России

25.02.2021 16:32





Несмотря на то, что советская оккупация канула в историю, сегодняшней Грузии вновь приходится бороться с агрессивной политикой России, - об этом заявляет аппарат госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства.



Аппарат госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства чтит память людей, героически погибших за независимость и территориальную целостность Грузии.



«Сегодня, как и век назад, Россия продолжает пренебрегать фундаментальными принципами международного права, грубо нарушать фундаментальные права человека и уничтожать европейские ценности.



Несмотря на то, что советская оккупация канула в историю, сегодняшней Грузии вновь приходится бороться с агрессивной политикой России. Очевидным примером этого является очередная военная интервенция России, осуществленная Россией в 2008 году и оккупация неотъемлемых территорий Грузии – Абхазского и Цхинвальского регионов, где по сей день местное население фактически взято в заложники и ежедневно страдает из-за существующей тяжелой обстановки в плене безопасности, прав человека и с гуманитарной точки зрения.



Чтобы справиться с деструктивной политикой России, а также обеспечить фундаментальные права пострадавшего от конфликта населения, для Грузии чрезвычайно важно продолжение твердой поддержки международных партнеров. В этом смысле, весьма значительным было беспрецедентное решение Европейского суда по правам человека, которое возлагает на Россию, как силу, осуществляющую эффективный контроль над территориями Грузии, ответственность за грубые нарушения прав человека в Абхазском и Цхинвальском регионах. Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства чтит память людей, героически погибших за независимость и территориальную целостность Грузии», - говорится в информации, распространенной аппаратом госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства.



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