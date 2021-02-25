

Бокерия: Стране нужно прекращение политических репрессий, освобождение Мелия и Руруа, и досрочные выборы

25.02.2021 16:58





По заявлению одного из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Бокерия, «Грузинской мечте» придется пойти на уступки. По его словам, если власти не пойдут на уступки, это закончится их поражением.



«Нашей стране нужно прекращение политических репрессий, т.е. освобождение Ники Мелия и Георгия Руруа, и назначение досрочных выборов. Вне этого не будет ничего, что может разрядить обстановку», - заявил Гига Бокерия.



Он также ответил и на вопрос журналиста о том, собирается ли оппозиция учесть призыв ЕС, согласно которому, представителям оппозиции следует проявить конструктивность и войти в парламент.



Как заявил Бокерия, этот вопрос не стоит на повестке дня.



«Вообще разве рассматривается вхождение в парламент? Это вообще не стоит на повестке дня. Этот вопрос встанет на повестку дня после того, как будут освобождены политзаключенные и назначены досрочные выборы», - заявил Бокерия.



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