

Тбилисский апелляционный суд признал недопустимой жалобу адвокатов Ники Мелия

25.02.2021 17:06





Тбилисский апелляционный суд признал недопустимой жалобу адвокатов председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.



Согласно жалобе адвокатов Мелия, они требовали отмены решения судьи Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили, в соответствии с которым Нике Мелия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Для справки, Ника Мелия привлечен к уголовной ответственности по делу о событиях 20 июня за руководство групповым насилием и участие в нем в соответствии с 1-й и 2-й частями статьи 225 УК Грузии (речь идет о событиях, произошедших в ходе протестной акции перед зданием парламента Грузии 20 июня 2019 года). 27 июня 2019 года по решению Тбилисского городского суда, ему была избрана мера пресечения в виде залога в размере 30 000 лари. Также, по решению суда, в отношении Ники Мелия был дополнительно установлен электронный мониторинг и ему надели электронный браслет, который Ника Мелия публично снял на протестной акции, проходившей на проспекте Руставели 1 ноября 2020 года. В связи с этим прокуратура обратилась к Тбилисскому городскому суду с ходатайством об ужесточении меры пресечения в отношении Мелия, в частности, потребовала избрания для него залога в 100 000 лари, а также установления запрета на пересечение государственной границы без предварительного уведомления и согласия стороны обвинения. 3 ноября 2020 года суд частично удовлетворил ходатайство ведомства и в качестве меры пресечения избрал Нике Мелия залог в размере 40 000 лари. Ему также было запрещено пересекать государственную границу без предварительного информирования и согласия стороны обвинения. Ника Мелия не выплатил избранный для него судом залог, ввиду чего несколько дней назад Генпрокуратура Грузии предупредила Мелия о последствиях и дала ему на уплату залога недельный срок, однако, председатель «Национального движения» отказался его выплачивать.



После этого прокуратура обратилась в суд c ходатайством об избрании для Мелия меры пресечения в виде заключения под стражу. Согласие на ходатайство о заключении Мелия под стражу прокуратуре дал парламент, который снял иммунитет с оппозиционного депутата 88-мью голосами.



23 февраля Ника Мелия был арестован правоохранителями в офисе партии «Единого национального движения», в собственном кабинете.



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