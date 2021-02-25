

Закареишвили: «Грузинская мечта» заслуживает санкции

25.02.2021 18:04





Конфликтолог Паата Закареишвили считает, что «Грузинская мечта» заслуживает международные санкции.



«Я однозначно за санкции, но не против государства, а против конкретных чиновников. «Грузинская мечта» заслужила это».



В этом контексте он упомянул депутатов от «Грузинской мечты», которые утверждают, что они не слышали заявлений, направленных на углубление поляризации во время выступления нового премьер-министра Ираклия Гарибашвили.



«В то время как все выступление Гарибашвили было именно расколом», - говорит Закареишвили.



По словам Закареишвили, для него неприемлемо «Единое национальное движение», но также для него неприемлема и агрессивная риторика:



«Или запретите партию и посмотрите, что вы получите, а если уж втянулись в политическую игру, то примите ее как оппозицию».



В контексте политического кризиса в Грузии он вспомнил и о штурме Капитолия США, и о процессе импичмента, отметил, что процесс занял два месяца и, несмотря на отношения к Трампу, чтобы избежать поляризации, решения были приняты исходя из политической целесообразности. В Грузии же, особенно в контексте Ники Мелия, правительственная команда часто упоминает штурм Капитолия. За два года не было начато существенного рассмотрения дела, между тем депутатский иммунитет Мелия дважды был единогласно снят «Грузинской мечтой», так, что ни один из депутатов не задался вопросом, приведет ли это решение или нет страну к кризису.



«Они настолько рабы… телевизор хотя бы включите, посмотрите, как они разговаривают с Трампом и как они приняли решение. Они даже не хотят смотреть телевизор!», - заявил Закареишвили в эфире «ТВ Пирвели».





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