

Прокуратура готова ходатайствовать залог для Ники Мелия, если он выплатит предыдущий залог

25.02.2021 19:19





В случае выплаты председателем «Национального движения» Никой Мелия залога прокуратура готова обратиться в суд с ходатайством об изменении избранной ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее заявление в прокуратуре было сделано некоторое время назад.



Как заявил на проведенном в Генпрокуратуре Грузии брифинге прокурор Амиран Гулиашвили, арест председателя «Нацдвижения» Никанора Мелия никогда не был самоцелью прокуратуры.



«В случае выполнения условий залога, определенного постановлением от 3 ноября 2020 года, сторона обвинения выражает готовность обратиться в Тбилисский городской суд с ходатайством об изменении примененной к Никанору Мелия меры пресечения в виде заключения под стражу на залог», - заявил Гулиашвили.



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