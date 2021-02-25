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Посольство США в Грузии выступило с заявлением в связи с нападением на журналиста


25.02.2021   19:41


Посольство США в Грузии выступило с заявлением в связи с нападением на журналиста Вахо Саная и призывало власти Грузии расследовать как этот, так и аналогичные факты насилия совершенные в отношении работников СМИ.

«Посольство США осуждает нападение на журналиста Вахо Саная и его семью. Нападения на журналистов недопустимы и неприемлемы. Мы призываем власти провести полное расследование этого дела, а также других невыясненных случаев насилия в отношении журналистов».

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