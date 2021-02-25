

Армения призывает Турцию открыть сухопутную границу и возобновить сообщение

25.02.2021 19:45









У Турции больше нет причин держать границу с Арменией закрытой, заявил министр иностранных дел Армении Ара Айвазян на заседании Кабинета министров в парламенте. Информацию распространяет azatutyun.am.



После ожидаемого возобновления дорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном официальный Ереван заинтересован в открытии границы с Турцией.



В то же время Айвазян говорит, что в настоящее время никаких переговоров с Турцией по этому вопросу не ведется.



«Уверен, что Турция под давлением международного сообщества должна вернуться в естественный процесс. И в первую очередь, речь идет о том, что отныне нет причины применять блокаду в отношении Армении. Как вы знаете, блокада, закрытие границ были обусловлены статусом-кво в Арцахе [Карабах], который сменился посредством применения силы», — заявил он.



По словам Айвазяна, Армения и армянская дипломатия будут предпринимать усилия для того, чтобы непосредственное окружение страны стало благоприятной атмосферой для укрепления безопасности Армении.



«В будущем разблокирование создаст как возможности, так и серьезные вызовы. И мы, как государство, как общество, должны быть готовы и к предотвращению вызовов, и к использованию возможностей», — сказал он.



Турция в одностороннем порядке закрыла воздушную и сухопутную границу с Арменией в 1993 году, но возобновила воздушное сообщение в 1995 году. Чтобы открыть сухопутную границу, Анкара потребовала от Еревана передать Азербайджану территории, прилегающие к Нагорному Карабаху. Страны не имеют дипломатических отношений.





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