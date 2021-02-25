

Гоциридзе: За арестом Мелия стоит Бидзина Иванишвили

25.02.2021 20:19





Георгий Гахария во время ретировался. Знал, что Иванишвили уже стал использовать его, - об этом заявил один из лидеров «Национального движения» Роман Гоциридзе в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «ПалитраНьюс».



По его мнению, Георгий Гахария своевременно покинул должность премьер-министра, «поскольку у властей – внутренняя политическая проблема», что подтвердилось и во время задержания председателя «Национального движения» Ники Мелия.



По его же словам, было понятно и то что, за арестом Мелия стоял Бидзина Иванишвили.



«Бидзина Иванишвили думает, что ушел в тень, умыл руки, однако показались и его руки, и ноги, и нос, и уши. Ясно, что за этим делом стоял Иванишвили, поскольку принять такое решение, которое уже вызвало скандал в мире и поставило Грузию в ряд с Беларусью и постсоветскими авторитарными режимами, было не так легко, однако он все равно это сделал руками своих марионеток. Наши партнеры уже прямо говорят, что главным объектом санкций будет Иванишвили, а не рядовые, хотя и они заслуживают», - заявил Гоциридзе.



По его словам, властям очень скоро придется освободить Нику Мелия, поскольку такого масштаба давления на руководство Грузии никогда еще не было. Как пояснил Гоциридзе, это чувствуется по оценкам, озвученным международным сообществом.



По его же словам, у акций оппозиции «будет функция старта, а затем фронт расшириться». Как отметил Гоциридзе, вместе с Никой Мелия, властям придется освободить и Георгия Руруа.



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