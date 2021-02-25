

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы распространяют заявление о политической ситуации в Грузии

25.02.2021 23:13





Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы распространяют совместное заявление о политической ситуации в Грузии.



«Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, выражаем серьезную обеспокоенность в связи с политической ситуацией в Грузии и призываем политические силы действовать сдержанно, разрядить ситуацию и искать конструктивный выход в интересах Грузии и всех ее граждан. Мы подчеркиваем критическую важность верховенства закона и политического диалога для разрешения этого текущего кризиса.



Мы обеспокоены задержанием лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия. Эти риски подрывают возможность диалога между правящей партией и оппозицией.



Мы верим, что будущее Грузии — свободное, независимое и демократическое государство. Мы поддерживаем выбор граждан Грузии, связать будущее их страны с демократическим трансатлантическим обществом и стремиться к интеграции в ЕС и НАТО. Мы подчеркиваем важность политической стабильности, чтобы вы достигли этих амбициозных внешнеполитических целей», — говорится в заявлении.



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