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Елизавета II: Вакцинация от коронавируса совершенно безболезненна
26.02.2021 11:01
Королева Великобритании Елизавета II говорит, что вакцинация от коронавируса проходит очень быстро и совсем безболезненно.
«Получив вакцину, вы ощущаете, что защищены, что, с моей точки зрения, очень важно. Это был быстрый процесс. Я получила много писем от людей, которые были удивлены тем, насколько легко оказалось получить прививку. Знаете, это было совсем не больно», - отметила королева в ходе видеосвязи с представителями сферы здравоохранения.
94-летняя королева получила первую дозу вакцины в прошлом месяце. Вместе с ней вакцинировали и ее супруга принца Филиппа. Недавно вакцинировался и принц Чарльз. В Великобритании первую дозу прививки против коронавируса получили более 19 миллионов человек.
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