

Оппозиционные партии сегодня проведут протестное шествие и манифестацию в поддержку Ники Мелия

26.02.2021 11:02





Оппозиционные партии сегодня проведут акцию протеста в поддержку председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.



Акция перед зданием парламента начнется в 15:00, а до этого в 13:00 лидеры оппозиционных партий и их сторонники проведут протестное шествие - «Шествие за свободу» от Филармонии к законодательному органу.



В 15:00 к собравшимся у парламента обратятся лидеры оппозиционных партий. Помимо политических заявлений, оппозиция объявит свой план действий. Планируется также развернуть дополнительные палатки. Кроме того, протестующие планируют переместиться от парламента к администрации правительства и зафиксировать свою позицию у дома правительства.



На акции ожидаются также сторонники из регионов, но, как заявили в оппозиции, из-за регуляций, введенных с учетом эпидемиологической ситуации, включая ограничения на транспорт, из регионов прибудет только определенная часть сторонников.



Как заявляет один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава, с сегодняшнего дня начнутся непрерывные акции протеста. По его словам, параллельно с работой парламента оппозиция планирует устраивать «коридоры позора» и пикетирование. Главные требования - освобождение Ники Мелия и политзаключенных и назначение внеочередных выборов.



Для справки, Ника Мелия был задержан правоохранителями 23 февраля в собственном кабинете в офисе партии.



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