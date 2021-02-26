

Президент Евросовета на будущей неделе посетит Грузию

26.02.2021 11:08





Президент Европейского совета Шарль Мишель на будущей неделе посетит Грузию. Согласно официальной информации, Шарль Мишель с 28 февраля по 3 марта совершит визит в Молдову, Грузию и Украину. Президент Евросовета сначала проведет встречи в Молдове, а затем прибудет в Грузию.



У него запланированы встречи с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Арчилом Талаквадзе. Он также посетит административную границу и встретится с представителями оппозиции.



Из Грузии Шарль Мишель направится в Украину.



«Важным вопросом в повестке дня помимо двусторонних отношений и нашей общей борьбы с Covid-19, будет также будущее «Восточного партнерства»», - говорится в информации.



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