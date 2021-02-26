|
|
|
Президент Евросовета на будущей неделе посетит Грузию
26.02.2021 11:08
Президент Европейского совета Шарль Мишель на будущей неделе посетит Грузию. Согласно официальной информации, Шарль Мишель с 28 февраля по 3 марта совершит визит в Молдову, Грузию и Украину. Президент Евросовета сначала проведет встречи в Молдове, а затем прибудет в Грузию.
У него запланированы встречи с президентом Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и председателем парламента Арчилом Талаквадзе. Он также посетит административную границу и встретится с представителями оппозиции.
Из Грузии Шарль Мишель направится в Украину.
«Важным вопросом в повестке дня помимо двусторонних отношений и нашей общей борьбы с Covid-19, будет также будущее «Восточного партнерства»», - говорится в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна